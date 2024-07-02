Рейтинг одобрения Байдена упал до минимальных 43%

При этом рейтинг одобрения экс-президента США, соперника Байдена по президентской гонке Дональда Трампа составляет 49%.

Вместе с тем три четверти респондентов признались, что у демократов было бы больше шансов на победу в президентских выборах, если бы их кандидатом был не Байден.

Ранее Байден заявил, что решение Верховного суда США, признавшего за Трампом частичный иммунитет, создает опасный прецедент.

