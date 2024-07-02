Рейтинг одобрения Байдена упал до минимальных 43%

Рейтинг одобрения действующего американского лидера, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена достиг нового минимума — 43%. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на опрос избирателей.

Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах

При этом рейтинг одобрения экс-президента США, соперника Байдена по президентской гонке Дональда Трампа составляет 49%.

Вместе с тем три четверти респондентов признались, что у демократов было бы больше шансов на победу в президентских выборах, если бы их кандидатом был не Байден.

Ранее Байден заявил, что решение Верховного суда США, признавшего за Трампом частичный иммунитет, создает опасный прецедент.

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ФОТО: AP / ТАСС
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