Рейтинг одобрения Байдена упал до минимальных 43%
Рейтинг одобрения действующего американского лидера, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена достиг нового минимума — 43%. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на опрос избирателей.
При этом рейтинг одобрения экс-президента США, соперника Байдена по президентской гонке Дональда Трампа составляет 49%.
Вместе с тем три четверти респондентов признались, что у демократов было бы больше шансов на победу в президентских выборах, если бы их кандидатом был не Байден.
Ранее Байден заявил, что решение Верховного суда США, признавшего за Трампом частичный иммунитет, создает опасный прецедент.
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