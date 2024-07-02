Байден назвал опасным решение суда по иммунитету Трампа
Решение Верховного суда США, признавшего за экс-президентом США Дональдом Трампом частичный иммунитет, создает опасный прецедент. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден.
В ходе выступления, которое транслировал Белый дом, он выразил мнение, что решение суда «является фундаментально новым принципом» и «почти наверняка означает» отсутствие у президента каких-либо ограничений.
«Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США», — указал Байден.
Он также отметил, что из-за решения Верховного суда американская общественность вряд ли получит от Трампа ответы на вопросы о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Ранее Трамп приветствовал решение суда, назвав его «большой победой для конституции США и демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru