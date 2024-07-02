Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах
Более 40% демократов после выступления американского лидера Джо Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом выступили за замену кандидата на пост президента от Демократической партии. Соответствующие данные следуют из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
Согласно данным, 41% демократов считают, что партии следует заменить Байдена в качестве кандидата. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента состоятся 5 ноября.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что Демократическая партия США не будет менять Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга
- Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
- Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»
- Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии
- Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара
- В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак
- Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах
- Один человек погиб в результате крушения военного самолета в Грузии
- Шольц снова отказал Польше в репарациях от Второй мировой войны
- Туск и Шольц договорились обеспечить безопасное небо для Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru