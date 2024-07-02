Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах

Более 40% демократов после выступления американского лидера Джо Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом выступили за замену кандидата на пост президента от Демократической партии. Соответствующие данные следуют из опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.

Байден заявил, что приговор против Трампа маловероятен

Согласно данным, 41% демократов считают, что партии следует заменить Байдена в качестве кандидата. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента состоятся 5 ноября.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что Демократическая партия США не будет менять Байдена на другого кандидата перед выборами, потому что у него нет достойной замены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо Байден

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