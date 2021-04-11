Референдум в Киргизии состоялся

С учетом явки избирателей свыше 30% конституционный референдум в Киргизии признан состоявшимся. Такие данные опубликованы на на автоматическом портале ЦИК.

Стали известны первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума

По официальным данным, явка избирателей составила 31%. Сведения обработаны на основе информации, поступившей с 82% автоматических считывающих урн.

Более 78% граждан поддержали новый вариант конституции.

В соответствии с предполагаемыми изменениями – вводится институт Народного курултая (совета), ответственность за формирование и работу кабмина возлагается на президента, руководство кабмином - на главу президентской администрации, со 120 до 90 снизится число депутатов парламента – страна вернется к президентской форме правления.

Окончательные данные ЦИК огласит не позднее 16 мая, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеРеферендумКиргизия
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