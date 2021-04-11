Стали известны первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума

В соответствии с предполагаемыми изменениями – вводится институт Народного курултая (совета), и ответственность за формирование и работу кабмина возложат на президента, возглавит его руководитель президентской администрации, с0 120 до 90 снизится число депутатов парламента – страна вернется к президентской форме правления.

Напомним, референдум состоится, если в голосовании примут участие не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК на 18:00 (15:00 мск) явка составила 29,44%.

Окончательные данные ЦИК огласит не позднее 16 мая, сообщает РИА Новости.

