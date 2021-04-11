Стали известны первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума
За новую конституцию Киргизии проголосовали более 70% граждан. Таков результат после обработки 10% бюллетеней, говорится на портале ЦИК.
Известно, что новый вариант основного закона не поддержали около 20% избирателей.
В соответствии с предполагаемыми изменениями – вводится институт Народного курултая (совета), и ответственность за формирование и работу кабмина возложат на президента, возглавит его руководитель президентской администрации, с0 120 до 90 снизится число депутатов парламента – страна вернется к президентской форме правления.
Напомним, референдум состоится, если в голосовании примут участие не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК на 18:00 (15:00 мск) явка составила 29,44%.
Окончательные данные ЦИК огласит не позднее 16 мая, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 702 / сут.
Умерли
103 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 230 / сут.
- Стали известны первые данные ЦИК Киргизии по результатам референдума
- ЛНР: На Украине пытались скрыть подрыва военнослужащего на мине в Донбассе
- Блинкен предупреждает Россию о последствиях за действия на границе с Украиной
- Эрдоган заявил об усилиях Турции в разрешении противоречий между Россией и Украиной
- В Нидерландах журналисты заявили о доступе к телефонным разговорам обвиняемого по делу MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru