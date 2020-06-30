Реэкспорт российских С-400 из Турции назвали невозможным
Турция не сможет продать поставленные ей ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения Москвы. Об этом «Интерфаксу» заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.
Представитель ведомства заявила, что для вывоза продукции военного назначения потенциальному покупателю придется предоставить российской стороне сертификат конечного пользователя.
«Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», – подчеркнула Ворбьева.
Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой, отмечают argumenti.ru
Ранее Вашингтон неоднократно подвергал критике власти Турции за покупку российских систем ПВО.
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