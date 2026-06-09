Президент Эстонии анонсировал летнее окно возможностей для мира на Украине
Летнее окно возможностей для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине может появиться уже в этом году. Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РБК со ссылкой на издание «Зеркало недели».
Таллин призывает европейские государства заблаговременно подготовиться к потенциальному запуску дипломатического процесса. При этом эстонский лидер убежден, что любое обсуждение урегулирования должно обязательно включать представителей европейских стран, если соответствующее желание проявит Киев.
Карис выразил уверенность в высокой вероятности открытия дипломатических перспектив в ближайшие летние месяцы. В связи с этим он предложил активнее оказывать давление на Кремль и задействовать имеющиеся дипломатические каналы связи.
Глава эстонского государства также акцентировал внимание на необходимости привлечения Соединенных Штатов к будущему диалогу. В заключение он заверил, что формат сепаратных встреч без участия всех заинтересованных сторон полностью исключен.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что начинать посредничество по Украине с выдвижения условий к Москве неприемлемо, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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