Президент Эстонии анонсировал летнее окно возможностей для мира на Украине

Летнее окно возможностей для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине может появиться уже в этом году. Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РБК со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Таллин призывает европейские государства заблаговременно подготовиться к потенциальному запуску дипломатического процесса. При этом эстонский лидер убежден, что любое обсуждение урегулирования должно обязательно включать представителей европейских стран, если соответствующее желание проявит Киев.

Карис выразил уверенность в высокой вероятности открытия дипломатических перспектив в ближайшие летние месяцы. В связи с этим он предложил активнее оказывать давление на Кремль и задействовать имеющиеся дипломатические каналы связи.