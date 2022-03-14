«Ребенок»: Российский космонавт прокомментировал заявление Маска
Летчик-космонавт Александр Лазуткин посоветовал Илону Маску уважать даже своих противников. Так космонавт прокомментировал новость о том, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина.
Лазуткин назвал Маска ребенком и заявил, что такой поступок понижает статус, который американский бизнесмен завоевал в этом мире.
«Пусть он со своим президентом так поступает, вызовет его на дуэль, а это наш человек — наш президент. Каждый должен заниматься своим делом и уважать других людей, даже противников», — подчеркнул Лазуткин в беседе с NEWS.ru.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. «Ты, бесенок, еще молоденок», — написал Рогозин.
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