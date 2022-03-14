«Ребенок»: Российский космонавт прокомментировал заявление Маска

Лазуткин назвал Маска ребенком и заявил, что такой поступок понижает статус, который американский бизнесмен завоевал в этом мире.

«Пусть он со своим президентом так поступает, вызовет его на дуэль, а это наш человек — наш президент. Каждый должен заниматься своим делом и уважать других людей, даже противников», — подчеркнул Лазуткин в беседе с NEWS.ru.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. «Ты, бесенок, еще молоденок», — написал Рогозин.

