Реабилитация Twitter и тучи над YouTube

Twitter в России заблокирован не будет, ограничения на его работу, введенные более двух месяцев назад, решено ослабить. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора по итогам проверки исполнения соцсетью требований, предъявленных ведомством. С начала замедления Twitter в России, т.е. с 10 марта, соцсеть удалила более 91% запрещенной информации. Неудаленными остаются 563 материала, содержащие запрещенный по российскому законодательству контент.

«С учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — говорится в сообщении ведомства.

Сеть должна удалить оставшиеся запрещенные материалы и привести сроки реагирования на требования об удалении в соответствие с российскими нормами, т.е. не более суток. Тогда с Twitter будут полностью сняты все ограничения, пояснили в Роскомнадзоре.

Но оптимистичные новости для пользователей Twitter – лишь первая часть сообщения Роскомнадзора. Вторая касается куда более широкого круга российских интернет-пользователей, поскольку содержит угрозу замедления Facebook и YouTube.

«Выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», - предупредил Роскомнадзор.

К видеохостингу у РКН были и другие претензии. Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента российских СМИ под предлогом его несоответствия возрастной категории. В РКН считают, что YouTube блокирует ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию». Кстати, на основании этих претензий уже звучало предложение «притормозить» YouTube в России, с ним выступал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, замедление трафика видеохостинга, осуществляемое Роскомнадзором, должно быть временным и продлиться около недели. «Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», - заметил сенатор.

Сначала сделать что-то свое, а уж потом блокировать чужое – так отозвался в эфире НСН об инициативе сенатора Пушкова экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

«Вы создайте достойный русский аналог YouTube, а уж потом блокируйте оригинальный. К сожалению, наши представители власти не рассматривают вариант создания чего-то своего, а думают лишь о том, как подорвать что-то существующее», – заявил собеседник агентства.

Конечно, иллюзий на этот счет питать не приходится. А потому, если история с замедлением Twitter не оказала на остальных «отрезвляющего» воздействия, тучи над Facebook и YouTube будут только сгущаться.

