РБК: Всероссийское голосование по Конституции пройдёт в день рождения Ленина

22 апреля отмечается День Земли и годовщина со дня рождения Владимира Ленина. В этом году это среда. Предполагается, что ради голосования этот день сделают выходным.

Идея провести голосование в будний день звучала в на заседании профильной рабочей группы. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала её «неплохой»

Один из собеседников РБК рассказал, что идея голосования в будний день принадлежит администрации президента. Там рассчитывают, что явка в будний день будет выше.

