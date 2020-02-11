РБК: Всероссийское голосование по Конституции пройдёт в день рождения Ленина

11 февраля 202013:05

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести 22 апреля. Об этом сообщили источники РБК, близкие к администрации президента.

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22 апреля отмечается День Земли и годовщина со дня рождения Владимира Ленина. В этом году это среда. Предполагается, что ради голосования этот день сделают выходным.

Идея провести голосование в будний день звучала в на заседании профильной рабочей группы. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала её «неплохой»

Один из собеседников РБК рассказал, что идея голосования в будний день принадлежит администрации президента. Там рассчитывают, что явка в будний день будет выше.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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