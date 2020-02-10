Выходной среди недели. СМИ назвали возможную дату голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию может быть организовано в 20-ых числах апреля в будний день, который объявят нерабочим. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на источник информации, близкий к администрации президента РФ.

По данным источника, такой день для голосования предполагается определить, чтобы добиться большей явки граждан. Это необходимо для придания легитимности конституционным изменениям и, так называемому, транзиту власти.

Ориентировочно определена среда, 22 апреля. Однако точно пока «никто ничего сказать не может», отметил источник издания. Правда, он признал, что технически такой вариант прорабатывается.

