РБК: в Кремле запланировали заявление Путина по референдумам
Президент Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Собеседники агентства, близкие к администрации главы государства, утверждают, что выступление ожидается до конца дня, однако содержание обращения им неизвестно.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосование о вхождении ДНР и ЛНР в состав России имеет огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости, сообщает RT.
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