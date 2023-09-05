РБК: Снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу предложат новую должность
Депутата Госдумы Сергея Сокола, который снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, могут назначить спикером Верховного совета региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, выдвижение парламентария на новую должность обсуждается. Как отметил один из источников, Сокол возглавляет список партии «Единая Россия» на выборах в ВС Хакасии. В случае избрания депутата в законодательный орган в регионе, который возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов, установится внутриполитический баланс.
Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут в единый день голосования 10 сентября.
В конце августа Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве, напоминает RT. У политика диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам депутата, врачи объяснили ему, что «подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения». В связи с этим Сокол отказался от участия в выборах главы Хакасии, пишет Ura.ru. Однако парламентарий заверил, что «остается в Хакасии» и с реготделением «Единой России» пойдет на выборы в Верховный совет региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru