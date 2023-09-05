РБК: Снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу предложат новую должность

Депутата Госдумы Сергея Сокола, который снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, могут назначить спикером Верховного совета региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В избиркоме Хаксии рассказали о ходе выборов после отказа от участия Сокола

По данным собеседников издания, выдвижение парламентария на новую должность обсуждается. Как отметил один из источников, Сокол возглавляет список партии «Единая Россия» на выборах в ВС Хакасии. В случае избрания депутата в законодательный орган в регионе, который возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов, установится внутриполитический баланс.

Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут в единый день голосования 10 сентября.

В конце августа Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве, напоминает RT. У политика диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам депутата, врачи объяснили ему, что «подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения». В связи с этим Сокол отказался от участия в выборах главы Хакасии, пишет Ura.ru. Однако парламентарий заверил, что «остается в Хакасии» и с реготделением «Единой России» пойдет на выборы в Верховный совет региона.

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ФОТО: РИА Новости
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