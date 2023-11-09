Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году
9 ноября 202315:14
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина будут объединены, сообщает РИА Новости.
По его словам, мероприятие пройдет в 2023 году, дата уже определена.
«Это будет совмещённый формат... в этом году... дату своевременно сообщим», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что прямая линия - это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru