Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина будут объединены, сообщает РИА Новости.

СМИ: Большую пресс-конференцию Путина могут перенести на 2023 год

По его словам, мероприятие пройдет в 2023 году, дата уже определена.

«Это будет совмещённый формат... в этом году... дату своевременно сообщим», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что прямая линия - это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром ПутинымПресс-конференция Путина

Горячие новости

Все новости

партнеры