Песков: Власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита в Крыму
Российские власти работают над недопущением дефицита топлива и продовольствия в Крыму. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве видят много проявлений «совершенно необоснованного ажиотажа», напомнив, как несколько лет назад в крупных городах России скупали гречку, тогда как никакого дефицита крупы не было.
«Иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова заявила «Радиоточке НСН», что россияне отказываются от поездок в Крым в июне.
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