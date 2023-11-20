США обозначили направления сотрудничества с новым руководством Аргентины
Администрация США готова сотрудничать с правительством Аргентины, которое будет сформировано после победы Хавьера Милея на президентских выборах. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон надеется на сотрудничество в решении общих приоритетных задач, которые отвечают интересам населения двух стран. В частности, указал он, это защита прав человека и демократии, а также решение проблемы изменения климата.
Ранее, 20 ноября, на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей, которого уже прозвали «мини-Трампом». Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН говорил, что Милей является «более подходящим» кандидатом для США, передает «Радиоточка НСН».
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