Депутат Федоров: из Прибалтики вышлют сотни тысяч россиян

«Угроза нацбезопасности само по себе общее основание. Это означает, что под этот список попадают абсолютно все, кто, грубо говоря, рассматривался раньше как не гражданин или кто-то еще… Грубо говоря, этот список изначально заложен на несколько десятков, если не сотен тысяч человек. А дальше уже латвийские власти будут постепенно его разворачивать. Так что экспертное мнение, что это будут сотни тысяч людей. Это будут делать также Литва и Эстония. С нами воюет НАТО, оно пойдет до конца», - сказал Федоров.

В понедельник, 15 января, Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить россиян в Латвии. По его словам, в стране начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка, русской культуры, а также притеснением граждан РФ. Катков считает, что россиян начинают «потихоньку выдавливать» из Латвии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что депортация пенсионера Каткова из Латвии была провокационной и нацелена на запугивание русскоязычных жителей республики, передает «Радиоточка НСН».

