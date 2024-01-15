Депутат Федоров: из Прибалтики вышлют сотни тысяч россиян
К Латвии присоединятся Эстония и Литва, которые тоже начнут массово депортировать россиян, отметил в эфире НСН Евгений Федоров.
Страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН.
Ранее Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, признав его «угрозой» национальной безопасности. Латвия ввела для него бессрочный запрет на возвращение. В стране у мужчины остались жена, дети и внуки. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что «никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера, не приводится». Федоров считает, что скоро страны Балтии «развернут» полный список россиян на депортацию.
«Угроза нацбезопасности само по себе общее основание. Это означает, что под этот список попадают абсолютно все, кто, грубо говоря, рассматривался раньше как не гражданин или кто-то еще… Грубо говоря, этот список изначально заложен на несколько десятков, если не сотен тысяч человек. А дальше уже латвийские власти будут постепенно его разворачивать. Так что экспертное мнение, что это будут сотни тысяч людей. Это будут делать также Литва и Эстония. С нами воюет НАТО, оно пойдет до конца», - сказал Федоров.
В понедельник, 15 января, Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить россиян в Латвии. По его словам, в стране начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка, русской культуры, а также притеснением граждан РФ. Катков считает, что россиян начинают «потихоньку выдавливать» из Латвии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что депортация пенсионера Каткова из Латвии была провокационной и нацелена на запугивание русскоязычных жителей республики, передает «Радиоточка НСН».
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