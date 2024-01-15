Депортированный из Латвии пенсионер назвал ситуацию «настоящим геноцидом»
Высланный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал отношение латышских властей «настоящим геноцидом».
«Утром встаю, вывел собаку, собираюсь кушать – и вдруг заявляются. Все. Дали час сроку. … Взял то, что жена успела собрать за час. ... Без объяснения посадили: "Вы арестованы". И все», – рассказал Катков РИА Новости.
Катков является председателем правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества. В Латвии у него остались жена, внуки и дети. Сам мужчина был признан «угрозой национальной безопасности страны». Депортированный теперь никогда не сможет вернуться в Латвию. При этом никаких фактов о «виновности» мужчины страна не привела.
Ранее посольство РФ в Латвии возмутилось «антигуманной» высылкой Каткова, отмечает RT. В диппредставительстве заявили, что пенсионеру даже не предоставили возможности обжаловать решение латвийских властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru