В Госдуме назвали причину размещения «Орешника» в Белоруссии

Поставка ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссию является отличной идеей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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По его словам, Запад практически ежедневно угрожает России. А Белоруссия гораздо ближе к основным европейским столицам, поэтому размещение комплексов в республике позволит «остудить горячие головы».

«Тем более, что единственное боевое применение «Орешника» произвело неизгладимое впечатление на Европу и США», — заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: портал объясняем.рф
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