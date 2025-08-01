В Госдуме назвали причину размещения «Орешника» в Белоруссии

По его словам, Запад практически ежедневно угрожает России. А Белоруссия гораздо ближе к основным европейским столицам, поэтому размещение комплексов в республике позволит «остудить горячие головы».

«Тем более, что единственное боевое применение «Орешника» произвело неизгладимое впечатление на Европу и США», — заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.

