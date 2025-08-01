В Госдуме назвали причину размещения «Орешника» в Белоруссии
Поставка ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссию является отличной идеей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, Запад практически ежедневно угрожает России. А Белоруссия гораздо ближе к основным европейским столицам, поэтому размещение комплексов в республике позволит «остудить горячие головы».
«Тем более, что единственное боевое применение «Орешника» произвело неизгладимое впечатление на Европу и США», — заключил парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и белорусские специалисты уже выбрали позиции для размещения Орешника в Белоруссии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские туристы не испугались селей в Кабардино-Балкарии
- «Сам любил поругивать»: Войтинский поспорил с Михалковым об «Оскаре»
- Юрист поддержал введение запрета на разговоры по телефону у банкомата
- В Болграде на Украине демонтировали памятник Пушкину
- Суд арестовал имущество экс-мэра Вологды по делу о коррупции
- Два человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- На Луну и в Геленджик: Бутман рассказал, куда хотел бы отправиться в отпуск
- Корабль Crew Dragon c российским космонавтом стартовал к МКС
- В Госдуме назвали причину размещения «Орешника» в Белоруссии
- В Абхазии пригрозили штрафами полуголым россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru