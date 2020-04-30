Разведка США дала заключение о происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет природное происхождение. К такому выводу пришло разведывательное сообщество США, о чем говорится в заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.

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В организации заявили, что солидарны с учеными в том, что коронавирус не является искусственным или генетически модифицированным.

Ранее в Вашингтоне призвали выяснить, как локальная вспышка в китайском Ухане превратилась в пандемию в масштабах всей планеты. Требование американцев поддержала Австралия. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна будет добиваться международного расследования по данному вопросу.

В ответ посол Китая в Канберре пригрозил Австралии бойкотом ее товаров, в том числе австралийского вина и говядины.

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ФОТО: pixabay.com
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