Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей

Сумма долга Google перед российскими телеканалами в связи с неисполнением судебных решений о восстановлении аккаунтов на YouTube продолжает расти и достигла 2,8 дуодециллиона рублей, что эквивалентно числу с 39 нулями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

По данным суда, на данный момент компания Google не исполнила решения о восстановлении аккаунтов таких медиа, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и других. За каждый день неисполнения штраф составляет 100 тысяч рублей, что приводит к геометрическому росту суммы долга.