Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллиона рублей

Сумма долга Google перед российскими телеканалами в связи с неисполнением судебных решений о восстановлении аккаунтов на YouTube продолжает расти и достигла 2,8 дуодециллиона рублей, что эквивалентно числу с 39 нулями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

По данным суда, на данный момент компания Google не исполнила решения о восстановлении аккаунтов таких медиа, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и других. За каждый день неисполнения штраф составляет 100 тысяч рублей, что приводит к геометрическому росту суммы долга.

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В настоящее время эта сумма значится как текущие расходы дочерней компании Google в России, и должна погашаться в приоритетном порядке перед другими должниками.

Представитель арбитражного управляющего указал, что размер долга обусловлен действиями самой компании Google, которая продолжает уклоняться от исполнения судебных решений. Суд принял решение отклонить просьбу признать требования реестровыми и оставить их текущими, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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