Разработчик «Новичка» объяснил, откуда взялись найденные в пробах Навального вещества

Вещества, которое обнаружила ОЗХО в пробах Алексея Навального, не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в организме после приема таблеток и алкоголя, приводит РИА Новости слова разработчика бинарной нервно-паралитической системы «Новичок» Леонида Ринка.

«Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?» - заявил Ринк.

По его словам, найденный фрагмент вещества может относиться к любому моющему средству или таблеткам.