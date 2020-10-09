Разработчик «Новичка» объяснил, откуда взялись найденные в пробах Навального вещества

Вещества, которое обнаружила ОЗХО в пробах Алексея Навального, не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в организме после приема таблеток и алкоголя, приводит РИА Новости слова разработчика бинарной нервно-паралитической системы «Новичок» Леонида Ринка.

«Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?» - заявил Ринк.

По его словам, найденный фрагмент вещества может относиться к любому моющему средству или таблеткам.

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник опубликовала доклад по инциденту с отравлением оппозиционера Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что питание и алкоголь могут стать причинами комы у определенных людей, но Навальный к ним не относится. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН также отметил, что Навальный «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОЗХОАлексей НавальныйРоссия
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