Финляндия продлила закрытие границы с Россией до особого уведомления

Правительство Финляндии приняло решение сохранить закрытыми пункты пропуска на восточной границе с Россией. Как сообщили в министерстве внутренних дел страны, соответствующий запрет будет действовать до особого уведомления, передаёт «Профиль».

Ограничения на пересечение рубежа действуют с 15 декабря 2023 года и регулярно продлеваются властями. В Хельсинки традиционно объясняют этот шаг необходимостью противодействия организованному потоку мигрантов из третьих стран, которого якобы не было бы без участия Москвы.

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В финском ведомстве заявили, что принятые меры полностью оправдали себя и позволили остановить неконтролируемые миграционные процессы. При этом открытие пограничных переходов неизбежно вернет прежние риски и создаст серьезную угрозу для национального благополучия и общественного порядка.

Власти этой страны подчеркивают, что введенные ограничения будут скорректированы или полностью отменены, как только в этом отпадет необходимость.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа государств Евросоюза с 27 до 40, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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