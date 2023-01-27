Песков согласился с Трампом в возможности быстро завершить украинский конфликт усилиями США

Американскому президенту Джо Байдену достаточно дать главе Украины Владимиру Зеленскому соответствующие указания, чтобы российско-украинский конфликт завершился. В этом не так далек от правды экс-лидер США Дональд Трамп, заявивший о возможности завершить боевые действия за сутки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.

СМИ: Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

При этом Песков отметил, что на разрешение конфликта между Москвой и Киевом нужно не один и не два дня, а гораздо больше, но согласился с Трампом в том, что ключ от киевского режима у президента США.

Ранее источники в Белом доме заявили, что Байден не планирует посещать Киев из соображений безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
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