Песков согласился с Трампом в возможности быстро завершить украинский конфликт усилиями США
Американскому президенту Джо Байдену достаточно дать главе Украины Владимиру Зеленскому соответствующие указания, чтобы российско-украинский конфликт завершился. В этом не так далек от правды экс-лидер США Дональд Трамп, заявивший о возможности завершить боевые действия за сутки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.
При этом Песков отметил, что на разрешение конфликта между Москвой и Киевом нужно не один и не два дня, а гораздо больше, но согласился с Трампом в том, что ключ от киевского режима у президента США.
Ранее источники в Белом доме заявили, что Байден не планирует посещать Киев из соображений безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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