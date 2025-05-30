Обидится ли Токаев после встречи Путина с экс-лидером Казахстана Назарбаевым
Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева не должна вызвать негативную реакцию у действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, так как Назарбаев — признанный патриарх мировой политики, сказал НСН Данияр Ашимбаев.
Встреча президента России Владимира Путина и экс-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева — показатель того, что российский лидер дорожит мнением своего бывшего коллеги, это обмен опытом и мнениями между двумя выдающимися политиками. Об этом НСН заявил политолог Данияр Ашимбаев.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По мнению Ашимбаева, встреча Путина с бывшим лидером сопредельной страны свидетельствует о том, что президент России доверяет мнению коллеги — патриарха мировой политики.
«Назарбаев — политический патриарх постсоветского пространства. Может быть, это последний крупный политик общесоюзного масштаба. В последние годы существования СССР его предлагали на должность и заместителя генерального секретаря ЦК КПСС, и вице-президента, и секретаря Верховного совета, и премьер-министра СССР. Назарбаев обладает огромным опытом и знанием тех вещей, которые современное поколение политиков не знает, не помнит, а может, и не хочет знать. Использование таких аксакалов в мировой практике — очень популярная вещь, это возможность обменяться впечатлениями, получить знания и опыт. К тому же Путин достаточно щепетильно относится к бывшим коллегам по работе. Например, он неоднократно принимал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддерживал отношения с теми главами государств, которые уже ушли на пенсию или в отставку. В случае с Назарбаевым Путин не только отдает дань уважения старой дружбе, но и пользуется случаем обсудить какие-то проблемы региональной и мировой политики», — сказал Ашимбаев.
Собеседник НСН добавил, что встреча Путина и Назарбаева не повлечет негативной реакции со стороны нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«У Токаева с Путиным постоянная прямая связь — они регулярно встречаются, ведут телефонные переговоры, не думаю, что реакция на встречу с Назарбаевым будет негативной. Понятно, что любой новый президент испытывает сложности в отношениях с предыдущим президентом. Отчасти политика Токаева — это продолжение того курса, который выстраивал Назарбаев, действующий лидер Казахстана обязан предшественнику своим президентством, но она построена на определенном противопоставлении новых тезисов некоторым негативным тенденциям предыдущего президентства. Вместе с тем реакция у части окружения Токаева на такую встречу может быть негативной», — подытожил он.
Ранее Токаев назвал Россию основным стратегическим партнером Казахстана.
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