Обидится ли Токаев после встречи Путина с экс-лидером Казахстана Назарбаевым

«Назарбаев — политический патриарх постсоветского пространства. Может быть, это последний крупный политик общесоюзного масштаба. В последние годы существования СССР его предлагали на должность и заместителя генерального секретаря ЦК КПСС, и вице-президента, и секретаря Верховного совета, и премьер-министра СССР. Назарбаев обладает огромным опытом и знанием тех вещей, которые современное поколение политиков не знает, не помнит, а может, и не хочет знать. Использование таких аксакалов в мировой практике — очень популярная вещь, это возможность обменяться впечатлениями, получить знания и опыт. К тому же Путин достаточно щепетильно относится к бывшим коллегам по работе. Например, он неоднократно принимал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддерживал отношения с теми главами государств, которые уже ушли на пенсию или в отставку. В случае с Назарбаевым Путин не только отдает дань уважения старой дружбе, но и пользуется случаем обсудить какие-то проблемы региональной и мировой политики», — сказал Ашимбаев.

Собеседник НСН добавил, что встреча Путина и Назарбаева не повлечет негативной реакции со стороны нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«У Токаева с Путиным постоянная прямая связь — они регулярно встречаются, ведут телефонные переговоры, не думаю, что реакция на встречу с Назарбаевым будет негативной. Понятно, что любой новый президент испытывает сложности в отношениях с предыдущим президентом. Отчасти политика Токаева — это продолжение того курса, который выстраивал Назарбаев, действующий лидер Казахстана обязан предшественнику своим президентством, но она построена на определенном противопоставлении новых тезисов некоторым негативным тенденциям предыдущего президентства. Вместе с тем реакция у части окружения Токаева на такую встречу может быть негативной», — подытожил он.

Ранее Токаев назвал Россию основным стратегическим партнером Казахстана.

