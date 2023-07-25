«Монолитом не были»: Казахский политолог указал на разногласия в окружении Назарбаева

«Родственники и ближайшее окружение Назарбаева никогда не были монолитом. Конфликты в семье были регулярно, что во многом определяло политико-экономическую жизнь страны. Разобщенность в семье Назарбаева особенно остро ощущалась тогда, когда его родственники вышли на определенный уровень. Для самого Назарбаева они были одной из ключевых проблем, потому что семейные конфликты и амбиции негативно влияли на общество. Экс-президент чаще смещал своих родственников с тех или иных постов, чем других чиновников в стране. Конечно, будучи главой семьи, он в каких-то моментах проявлял снисхождение. По сути, укрепление, концентрация в их руках активов не были самоцелью. Это естественный процесс, когда с усилением лидера усиливается и его окружение, в том числе и родственники», — сказал Ашимбаев.

При этом собеседник НСН отметил, что ряд особо одиозных фигур среди окружения Назарбаева имеют проблемы с правоохранительными органами.

«К тому же, бывало, что вокруг родных и близких экс-президента возникали лица, которые втирались в доверие и пользовались их статусом. А когда с Назарбаевым стали “бороться”, в передел собственности в первую очередь включились фигуры, которые при этих людях активно работали. Это происходит на глазах у общества и вызывает некоторую иронию в отношении “переобувшихся”», — добавил политолог.

Эксперт также указал на основную задачу нынешнего руководства Казахстана.

«Базовые принципы политики страны ревизии не подвергаются. Основная задача — убрать тот негатив, который был связан с государственным строительством. Это частично уже удалось сделать. Принципы, на которых Назарбаев строил Казахстан, остались. Казахстан верен евразийской интеграции, сохраняет многовекторность, стараясь не втягиваться в конфликты на постсоветском пространстве или предлагая себя в качестве миротворца. Руководство старается не расшатывать политическую, социальную, национальную, межнациональную стабильность в стране. Кроме того, Казахстан строится на позициях гражданского патриотизма. Этот принцип подвергался активной критике, особенно в 1990-е годы, но в конце концов возобладал как один из базовых. Есть проблема по соотношению национальной идентичности и гражданской идентичности, но с ней сталкиваются практически все государства мира и постсоветские страны», — отметил эксперт.

В заключение Ашимбаев рассказал об отношении к Назарбаеву в современном обществе.

«Экс-президент не воспринимается в качестве негативной фигуры, как бы ни пытались его таковым выставить. Сам Токаев очень корректно относится к фигуре первого президента. Через какое-то время волна ситуативного негатива схлынет и стабилизируется на определенном уровне», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что родственники Назарбаева утратят право на неприкосновенность имущества и банковских счетов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

