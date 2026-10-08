Деятельность недобросовестных концертных промоутеров надо пресекать на законодательном уровне, заявил НСН гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев.

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка 20 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей), пишет «Коммерсант». Один из источников газеты сказал, что американец не вернет деньги, так как это не предусмотрено контрактом. При этом глава SayAgency, агентства, которое пыталось организовать выступления, Анна Субчева назвала эти сообщения «абсолютной ложью».

В связи с этой ситуацией основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева предложила запретить билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоялся.