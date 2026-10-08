Недобросовестных концертных промоутеров призвали законодательно запретить
Игорь Логачев сказал НСН, что ни у одного концертного организатора раньше не возникало проблем такого масштаба, как у агентства Say Agency из‑за отмены концертов Канье Уэста.
Деятельность недобросовестных концертных промоутеров надо пресекать на законодательном уровне, заявил НСН гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев.
Американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка 20 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей), пишет «Коммерсант». Один из источников газеты сказал, что американец не вернет деньги, так как это не предусмотрено контрактом. При этом глава SayAgency, агентства, которое пыталось организовать выступления, Анна Субчева назвала эти сообщения «абсолютной ложью».
В связи с этой ситуацией основатель концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева предложила запретить билетным операторам выдавать деньги промоутерам до того, как концерт состоялся.
«На законодательном уровне нужно пресекать деятельность недобросовестных организаторов. У других промоутеров не возникает ошибок, которые приводят к таким потерям: они не нарушают условия контрактов. Если организатор подписывает контракт с артистом и производит какие‑либо выплаты, у него возникают обязательства в рамках этого договора. При неисполнении обязательств наступают предусмотренные контрактом последствия. Когда на рынок выходят организаторы, которые появляются словно из ниоткуда и не разбираются в своей работе, но при этом берутся за крупные контракты, это ведет к убыткам и краху бизнеса. В итоге им придется возвращать деньги зрителям — и неважно, из каких средств ранее был выплачен гонорар артисту. При этом нет необходимости менять законодательство: в контрактах уже прописан ряд шагов и процедур — их нужно просто соблюдать и не анонсировать мероприятия преждевременно», — сказал он.
Известно, что после новостей об отмене концертов люди массово пытались вернуть деньги за билеты. К октябрю в судах зарегистрировали несколько исков к организатору и билетному оператору. Параллельно в Санкт-Петербурге начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора. Позже судебные приставы даже арестовали часть средств на счетах агентства по одному из исков.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил НСН, что подобные провалы при согласовании концертов бывают у молодых промоутеров.
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