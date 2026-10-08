Экс-тренер «Ростова» Альба возглавил ФК «Родина»
Экс-наставник ФК «Ростов» Джонатан Альба стал главным тренером дебютанта Российской премьер-лиги - клуба «Родина». Об этом заявил генеральный директор московской команды Александр Погонин.
По его словам, руководству «Родины» импонирует работа, проделанная Альбой в «Ростове». Он отметил, что испанский специалист и его команда «отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти».
«Джонатан и его штаб — большие профессионалы... Уверен, что под их руководством «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине», - сказал Погонин.
Уточняется, что контракт с Альбой рассчитан до лета 2028 года. При этом 44-летний испанец будет совмещать работу в «Родине» и сборной России.
Ранее Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Литве призвали строго контролировать маршрут транзитных автомобилей из РФ
- Пол Маккартни выпустил три новые песни
- Рубио: США намерены продолжать попытки содействовать урегулированию на Украине
- Буцкая призвала не винить школьников в использовании ИИ
- В России перестали открываться сайты РИА Новости и других СМИ
- «Я не пропагандист!»: Познер ответил критикам после интервью об СВО
- Экс-тренер «Ростова» Альба возглавил ФК «Родина»
- Недобросовестных концертных промоутеров призвали законодательно запретить
- Не бесплатные рабы: Что включает в себя понятие «стажировка»
- Майли Сайрус побила женский антирекорд в Billboard