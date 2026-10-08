Экс-тренер «Ростова» Альба возглавил ФК «Родина»

Экс-наставник ФК «Ростов» Джонатан Альба стал главным тренером дебютанта Российской премьер-лиги - клуба «Родина». Об этом заявил генеральный директор московской команды Александр Погонин.

Джонатан Альба покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

По его словам, руководству «Родины» импонирует работа, проделанная Альбой в «Ростове». Он отметил, что испанский специалист и его команда «отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти».

«Джонатан и его штаб — большие профессионалы... Уверен, что под их руководством «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине», - сказал Погонин.

Уточняется, что контракт с Альбой рассчитан до лета 2028 года. При этом 44-летний испанец будет совмещать работу в «Родине» и сборной России.

Ранее Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Анна Мейер / ФК "Зенит"
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