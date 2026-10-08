Экс-тренер «Ростова» Альба возглавил ФК «Родина»

По его словам, руководству «Родины» импонирует работа, проделанная Альбой в «Ростове». Он отметил, что испанский специалист и его команда «отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти».

«Джонатан и его штаб — большие профессионалы... Уверен, что под их руководством «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине», - сказал Погонин.

Уточняется, что контракт с Альбой рассчитан до лета 2028 года. При этом 44-летний испанец будет совмещать работу в «Родине» и сборной России.

Ранее Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

