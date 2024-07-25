«Равняется госизмене»: В Грузии назвали невозможным возобновление дипотношений с РФ
Если грузинские власти пойдут на возобновление дипотношений с Россией, то будет нарушена Конституция государства, отметил в эфире НСН политолог Гела Васадзе.
Возобновление дипломатических отношений между Грузией и Россией невозможно до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил тбилисский политолог Гела Васадзе в разговоре с НСН.
Ранее международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил в разговоре с «Известиями», что партия готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией. По его словам, грузинским властям придется рано или поздно возобновить дипотношения, поскольку РФ является гарантом безопасности в регионе. Васадзе уверен, что грузинские власти не пойдут на такой шаг.
«В ближайшей перспективе возобновить дипотношения Грузии и России практически невозможно. До тех пор, пока Россия признает Абхазию и так называемую Южную Осетию, это исключено. По Конституции Грузии, закону об оккупации, решение о возобновлении дипотношений будет равно государственной измене. Если они на это пойдут, значит это будет означать, что в стране произошел полноценный конституционный переворот. Властям это не нужно», – сказал Васадзе.
Он также отметил, что принятие закона об иноагентах в Грузии является шагом к сближению с Россией.
«Интересы США в Грузии сильно нами преувеличены. Ради информационного фона вполне достаточно России, Украины, но никак не Грузии, не тот масштаб... При этом принятие закона об иноагентах, прежде всего, является шагом к созданию такой системы, при которой власть сменить практически невозможно. Это та система, которая близка к России, поэтому, объективно, это сближение с РФ», – добавил собеседник НСН.
Власти Грузии разорвали дипломатические отношения с Россией в августе 2008 из-за признания Кремлем независимости Южной Осетии и Абхазии. Телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщал, что правительства России и Грузии активно работают над темой восстановления дипотношений. Согласно данным, уже якобы начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. При этом в МИД РФ это сообщение опровергали, передает «Радиоточка НСН».
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