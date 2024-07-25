«Равняется госизмене»: В Грузии назвали невозможным возобновление дипотношений с РФ

Возобновление дипломатических отношений между Грузией и Россией невозможно до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил тбилисский политолог Гела Васадзе в разговоре с НСН.

Ранее международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил в разговоре с «Известиями», что партия готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией. По его словам, грузинским властям придется рано или поздно возобновить дипотношения, поскольку РФ является гарантом безопасности в регионе. Васадзе уверен, что грузинские власти не пойдут на такой шаг.