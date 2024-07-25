Россия снова друг? Грузия винит Украину и США в желании «второго фронта»
Власти Грузии заявляют о попытках оппозиционных сил втянуть страну в противостояние с Россией. Партия «Солидарность во имя мира» призывает возобновить дипотношения с Москвой, а Киев пугает «русификацией».
Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет «вторым фронтом». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
«Что касается опасностей – если теоретически представить себе приход к власти коллективного "Национального движения" (оппозиции – ред. НСН), например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, что не через два-три месяца, а через несколько дней Грузия станет вторым фронтом», – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что может гарантировать такое развитие событий на основе опыта прошлого и имеющейся информации.
После начала спецоперации на Украине коллективное нацдвижение внутри страны и руководство в Киеве призывали Тбилиси направить военных в зону СВО, указал премьер. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской.
Кобахидзе подчеркнул, что отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» создала к выборам новое политическое объединение с партией «Стратегия Агмашенебели» и другими политиками под названием «Единство ради спасения Грузии».
ДИПОТНОШЕНИЯ С РФ: ЧЕГО ЖДАТЬ?
В феврале 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию. Страна также не стала поставлять Киеву военную помощь. При этом грузинские власти неоднократно отмечали желание оппозиции открыть второй фронт с Россией.
Весной того же года украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии.
Тем временем в Тбилиси планируют призвать власти к сближению с Россией. Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия 25 июля заявил, что партия готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией.
«Да, мы готовим обращение и будем дальше с ним выступать после выборов. Мы хотим, чтобы власти возобновили дипломатические отношения с Россией. Но хочу отметить, что в дальнейшем мы должны двигаться вперед – работать над восстановлением военно-политических связей, выстраиванием союзных отношений», – сказал он в разговоре с «Известиями».
По словам секретаря, грузинским властям придется рано или поздно возобновить дипотношения, поскольку Россия является гарантом безопасности в регионе. Пипия отметил, что в парламенте страны этот вопрос уже поднимали отдельные депутаты.
«Солидарность во имя мира» не состоит в грузинском парламенте. Партия была создана в декабре 2023 года. Ее председателем стал активист, выступавший против правительства Михаила Саакашвили.
Телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники сообщал, что правительства России и Грузии активно работают над темой восстановления дипотношений. Согласно данным, уже якобы начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве. При этом в МИД РФ это сообщение опровергали.
Власти Грузии разорвали дипломатические отношения с Россией в августе 2008 из-за признания Кремлем независимости Южной Осетии и Абхазии.
ОТДАЛЕНИЕ ОТ ЗАПАДА
В министерстве иностранных дел Украины заявляли, что вместо «украинизации» Грузия должна бояться «русификации». В МИД подчеркивали, что комментарии Ираклия Кобахидзе об угрозе «украинизации», против которой направлен законопроект об иноагентах, вызывают возмущения.
До этого грузинские оппозиционные партии объявляли о работе в полной координации ради противостояния принятию законопроекта об иноагентах (который сейчас уже принят).
Между тем, 24 июля, Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия предлагает Соединенным Штатам перезагрузить отношения и надеется на встречные шаги со стороны Вашингтона.
Кобахидзе уточнил, что для перезагрузки отношений необходим справедливый подход. Со стороны Тбилиси будет сделано максимальное количество необходимых для этого шагов, указывал он, но подчеркнул, что такие шаги должны сделать и представители американских властей.
До этого, на прошлой неделе, Минобороны США сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии «Noble Partner» («Достойный партнер»), которые были запланированы на лето, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Военное ведомство обосновало решение о переносе учений тем, что власти Грузии заявляли о попытках США и Запада открыть второй фронт для усиления давления на РФ из-за конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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