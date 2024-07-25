Россия снова друг? Грузия винит Украину и США в желании «второго фронта»

После начала спецоперации на Украине коллективное нацдвижение внутри страны и руководство в Киеве призывали Тбилиси направить военных в зону СВО, указал премьер. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской.

Кобахидзе подчеркнул, что отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» создала к выборам новое политическое объединение с партией «Стратегия Агмашенебели» и другими политиками под названием «Единство ради спасения Грузии».

ДИПОТНОШЕНИЯ С РФ: ЧЕГО ЖДАТЬ?

В феврале 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию. Страна также не стала поставлять Киеву военную помощь. При этом грузинские власти неоднократно отмечали желание оппозиции открыть второй фронт с Россией.

Весной того же года украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии.

Тем временем в Тбилиси планируют призвать власти к сближению с Россией. Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия 25 июля заявил, что партия готовит обращение к властям по поводу возобновления дипотношений с Россией.

«Да, мы готовим обращение и будем дальше с ним выступать после выборов. Мы хотим, чтобы власти возобновили дипломатические отношения с Россией. Но хочу отметить, что в дальнейшем мы должны двигаться вперед – работать над восстановлением военно-политических связей, выстраиванием союзных отношений», – сказал он в разговоре с «Известиями».