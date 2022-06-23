ЕС одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов в объединение

Евросоюз одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Люксембурга.



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ФОТО: РИА Новости
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