Алиханов: В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки

Бюрократия в Евросоюзе не уступает советской, в Еврокомиссии больше бюрократов, чем в кошмарах писателя Франца Кафки. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает)», — написал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя блокаду Калининграда.

Алиханов предположил, что ЕС сам запутался в пакетах антироссийских санкций. Губернатор указал, что транзит в Калининград оплачивается Россией, среди грузов нет ничего военного или имеющего двойное назначение, отмечает Газета.ру.

По словам Алиханова, на Балтике в избытке морских провозных мощностей, пишет RT. Поэтому снабжение Калининграда товарами и их вывоз из региона продолжится.

«Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и программы развития региона», — добавил губернатор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕврокомиссияКалининград
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