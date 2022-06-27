Алиханов: В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки
Бюрократия в Евросоюзе не уступает советской, в Еврокомиссии больше бюрократов, чем в кошмарах писателя Франца Кафки. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает)», — написал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя блокаду Калининграда.
Алиханов предположил, что ЕС сам запутался в пакетах антироссийских санкций. Губернатор указал, что транзит в Калининград оплачивается Россией, среди грузов нет ничего военного или имеющего двойное назначение, отмечает Газета.ру.
По словам Алиханова, на Балтике в избытке морских провозных мощностей, пишет RT. Поэтому снабжение Калининграда товарами и их вывоз из региона продолжится.
«Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и программы развития региона», — добавил губернатор.
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