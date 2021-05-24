Отставить истерику! Авиаэксперт призвал разобраться в инциденте в Белоруссии, а «не орать»

Президент международного агентства «Безопасность полетов» заявил НСН, что ложное минирование самолета нужно полноценно расследовать, а не делать поспешных выводов.


Инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair надо расследовать, а не делать поспешных заявлений о «закрытии» белорусского неба, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент международного агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников.

Самолет, выполнявший рейс Афины-Вильнюс 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Бомбу не нашли, зато был задержан находившийся на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич, которому на родине грозит смертная казнь. Глава МИД Латвии назвал экстренную посадку лайнера «захватом самолета» и заявил, что воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто.

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«Этот случай надо расследовать, а не сразу орать. Для нас пока технологически ничего не понятно. Опубликован радиообмен между авиадиспетчером и пилотом. Дело в том, что пилот включил код 7700, это говорит о том, что у него на борту не все в порядке. В радиообмене между диспетчером и пилотом говорится, что там есть бомба», - сказал Шелковников.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал фрагмент записи переговоров диспетчеров с экипажем рейса Ryanair. Диспетчер задает вопрос: «Откуда к вам пришла рекомендация посадить самолет в Минске – от авиакомпании, аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» Экипаж отвечает, что «это наша рекомендация».

«Был случай, президент Боливии Эво Моралес вылетал из Москвы, а его посадили в Австрии. Когда сбили южно-корейский Боинг в 1983 году, то на следующий день президент США Рональд Рейган объявил Советский Союз «империей зла», после чего западные страны прекратили авиасообщение с СССР. Здесь же ничего не случилось, все живы и здоровы», - добавил Шелковников.

По его мнению, в вопросе должна разбираться Международная организация гражданской авиации. При этом собеседник НСН напомнил, что Белоруссия входит в зону ответственности Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

23 мая самолет авиакомпании Ryanair следовал по маршруту Афины - Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным СМИ, в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета. На его борту находился экс-глава телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки Протасевича задержали. В Белоруссии ему грозит смертная казнь, из-за журналистской деятельности он внесен в список террористов.

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На инцидент отреагировали во многих странах. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что к лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, необходимо применить санкции.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с инцидентом в Минске призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair. Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair и обсудят его на уровне послов 25 мая.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ОппозицияМинскСамолет
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