Отставить истерику! Авиаэксперт призвал разобраться в инциденте в Белоруссии, а «не орать»
Президент международного агентства «Безопасность полетов» заявил НСН, что ложное минирование самолета нужно полноценно расследовать, а не делать поспешных выводов.
Инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair надо расследовать, а не делать поспешных заявлений о «закрытии» белорусского неба, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент международного агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников.
Самолет, выполнявший рейс Афины-Вильнюс 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Бомбу не нашли, зато был задержан находившийся на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич, которому на родине грозит смертная казнь. Глава МИД Латвии назвал экстренную посадку лайнера «захватом самолета» и заявил, что воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто.
«Этот случай надо расследовать, а не сразу орать. Для нас пока технологически ничего не понятно. Опубликован радиообмен между авиадиспетчером и пилотом. Дело в том, что пилот включил код 7700, это говорит о том, что у него на борту не все в порядке. В радиообмене между диспетчером и пилотом говорится, что там есть бомба», - сказал Шелковников.
Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал фрагмент записи переговоров диспетчеров с экипажем рейса Ryanair. Диспетчер задает вопрос: «Откуда к вам пришла рекомендация посадить самолет в Минске – от авиакомпании, аэропорта отправки или аэропорта прибытия?» Экипаж отвечает, что «это наша рекомендация».
«Был случай, президент Боливии Эво Моралес вылетал из Москвы, а его посадили в Австрии. Когда сбили южно-корейский Боинг в 1983 году, то на следующий день президент США Рональд Рейган объявил Советский Союз «империей зла», после чего западные страны прекратили авиасообщение с СССР. Здесь же ничего не случилось, все живы и здоровы», - добавил Шелковников.
По его мнению, в вопросе должна разбираться Международная организация гражданской авиации. При этом собеседник НСН напомнил, что Белоруссия входит в зону ответственности Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
23 мая самолет авиакомпании Ryanair следовал по маршруту Афины - Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным СМИ, в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета. На его борту находился экс-глава телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки Протасевича задержали. В Белоруссии ему грозит смертная казнь, из-за журналистской деятельности он внесен в список террористов.
На инцидент отреагировали во многих странах. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что к лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, необходимо применить санкции.
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в связи с инцидентом в Минске призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair. Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair и обсудят его на уровне послов 25 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
- МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
- Захарова удивилась реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске
- Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
- В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru