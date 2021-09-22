Раскрыты подробности разговора Путина и Байдена после слов об «убийце»
Стало известно о фрагменте телефонного разговора между главами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом 13 апреля 2021 года, сообщает ABC News со ссылкой на фрагмент книги «Угроза», которую опубликовали журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.
По их словам, российский лидер сказал главе Белого дома, что был огорчен его словами в интервью Джорджу Стефанопулосу 16 марта. Речь идет о фразе, когда Байден на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.
«Я огорчен, что вы назвали меня убийцей», — описали слова президента России в разговоре с лидером США 13 апреля авторы книги. Байден объяснил Путину свою позицию словами: «Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему», пишут Вудворд и Коста.
Именно во время этого телефонного разговора американский президент предложил коллеге встретиться на нейтральной территории в «третьей стране».
Несмотря на то, что президенты России и США во время прошедшего саммита говорили о конструктивном характере диалога и позитивной атмосфере саммита, американские комментаторы назвали Путина его «победителем». При этом российские политики старались не переходить на личности и не называли Байдена «проигравшим».
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