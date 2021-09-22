Раскрыты подробности разговора Путина и Байдена после слов об «убийце»

По их словам, российский лидер сказал главе Белого дома, что был огорчен его словами в интервью Джорджу Стефанопулосу 16 марта. Речь идет о фразе, когда Байден на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно.

«Я огорчен, что вы назвали меня убийцей», — описали слова президента России в разговоре с лидером США 13 апреля авторы книги. Байден объяснил Путину свою позицию словами: «Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему», пишут Вудворд и Коста.

Именно во время этого телефонного разговора американский президент предложил коллеге встретиться на нейтральной территории в «третьей стране».

Несмотря на то, что президенты России и США во время прошедшего саммита говорили о конструктивном характере диалога и позитивной атмосфере саммита, американские комментаторы назвали Путина его «победителем». При этом российские политики старались не переходить на личности и не называли Байдена «проигравшим».

