Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза после «демократических перемен» в стране, пишет пресс-служба в Telegram-канале Тихановской.
Накануне политик была в Брюсселе, где встречалась с министрами иностранных дел стран ЕС, а также членами Европарламента.
На прошлой неделе член Координационного совета Белоруссии заявил, что оппозиция ждет около четырех миллиардов долларов помощи при смене власти в республике.
Кроме того, президент России Владимир Путин объявил о предоставлении Минску кредита на полтора миллиарда долларов. По его словам, деньги пойдут на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.
В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что выделение кредита Белоруссии обеспечит обоюдную поддержку экономики двух стран. Министр отметил, что Белоруссия «очень хороший заемщик», который не допускает нарушения сроков возврата займов.
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