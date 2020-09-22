Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза после «демократических перемен» в стране, пишет пресс-служба в Telegram-канале Тихановской.

Накануне политик была в Брюсселе, где встречалась с министрами иностранных дел стран ЕС, а также членами Европарламента.