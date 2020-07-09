Раскрыта информация о собственности Фургала

Отмечается, что последние сведения о доходах Фургала были поданы в мае 2019 года: его доход за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей. Данные за 2019 год он не предоставил из-за переноса сроков отчётности до 1 августа в связи с пандемией коронвируса.

Фургала задержали утром 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Показания на него дали свидетели, потерпевшие и люди, которых следствие считает соучастниками. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, губернатор не признал вину при задержании и сказал, что не понимает причин.

Главу региона доставили в Москву на допрос в Следственный комитет.

