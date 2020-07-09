Раскрыта информация о собственности Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в декларации о доходах указал, что имеет в собственности три земельных участка, площадь которых в совокупности превышает 4,5 тысячи кв. метров.
Как сообщает РИА Новости, у Фургала также два жилых дома, две квартиры, два автомобиля и две моторные лодки.
Отмечается, что последние сведения о доходах Фургала были поданы в мае 2019 года: его доход за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей. Данные за 2019 год он не предоставил из-за переноса сроков отчётности до 1 августа в связи с пандемией коронвируса.
Фургала задержали утром 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Показания на него дали свидетели, потерпевшие и люди, которых следствие считает соучастниками. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, губернатор не признал вину при задержании и сказал, что не понимает причин.
Главу региона доставили в Москву на допрос в Следственный комитет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- В Австрии допустили, что убийство чеченского блогера было заказным
- Раскрыта информация о собственности Фургала
- СМИ: Мэр Сеула найден мёртвым
- Путин: После голосования по поправкам к Конституции вспышек COVID-19 не было
- «Прощать не за что»: Потерпевшие отреагировали на отказ Ефремова признать вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru