В Тбилиси около ста человек напали на офис партии Саакашвили
В Тбилиси около 100 неизвестных напали на главный офис оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом говорится в социальной сети объединения.
По данным источника, нападение продолжалось более 30 минут. У здания поврежден фасад, разбиты стекла и сломан инвентарь.
Представители партии обвинили в случившемся режим Бидзины Иванишвили, который раньше занимал пост премьер-министра страны.
В апреле 2024 года Саакашвили заявил, что собирается возглавить «Единое национальное движение», а изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. К тому же он выражал солидарность с противниками нашумевшего законопроекта об иноагентах в Грузии.
Ранее RT со ссылкой на политолога Петра Мамрадзе сообщил, что в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru