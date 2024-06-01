В Тбилиси около ста человек напали на офис партии Саакашвили

В Тбилиси около 100 неизвестных напали на главный офис оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом говорится в социальной сети объединения.

По данным источника, нападение продолжалось более 30 минут. У здания поврежден фасад, разбиты стекла и сломан инвентарь.

Представители партии обвинили в случившемся режим Бидзины Иванишвили, который раньше занимал пост премьер-министра страны.

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В апреле 2024 года Саакашвили заявил, что собирается возглавить «Единое национальное движение», а изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. К тому же он выражал солидарность с противниками нашумевшего законопроекта об иноагентах в Грузии.

Ранее RT со ссылкой на политолога Петра Мамрадзе сообщил, что в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТбилисиНападениеМихаил СаакашвилиГрузия

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