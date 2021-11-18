Рашкин: Представление Генпрокуратуры предусматривает частичное снятие неприкосновенности
Представление генерального прокурора РФ в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, предусматривает лишь частичное снятие депутатской неприкосновенности. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Интерфаксом».
Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности.
Как отметил депутат, документ генпрокурора дает право на проведение допросов и обысков по делу о незаконной охоте.
Ранее Рашкин признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.
Полиция задержала Рашкина в ночь на 29 октября. В автомобиле депутата обнаружили почти разделанную тушу лося. Парламентарий утверждал, что нашел мертвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о незаконной охоте, Следственный комитет начал проверку, также проверку по партийной линии организовала КПРФ.
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