Рашкин: Представление Генпрокуратуры предусматривает частичное снятие неприкосновенности

Накануне в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности.

Как отметил депутат, документ генпрокурора дает право на проведение допросов и обысков по делу о незаконной охоте.

Ранее Рашкин признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.

Полиция задержала Рашкина в ночь на 29 октября. В автомобиле депутата обнаружили почти разделанную тушу лося. Парламентарий утверждал, что нашел мертвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбудили дело о незаконной охоте, Следственный комитет начал проверку, также проверку по партийной линии организовала КПРФ.

