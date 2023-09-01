Геронтократы и полуроботы: В Сербии сравнили расширение ЕС с колонизацией Африки
Руководители Евросоюза напоминают роботов и советских генсеков, при этом Сербия для них ничем не отличается от Нигера или Габона, сказал в эфире НСН Стеван Гайич.
Евросоюз упустил время для вступления в него Сербии, при этом действующие члены ЕС на самом деле не хотят расширения, заявил в интервью НСН научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что необходимо готовиться к вступлению в ЕС десяти новых стран в период до 2030 года. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.
«Признание независимости Косово было последним гвоздем в крышку гроба евроинтеграции Сербии. С того момента, чем моложе поколения сербов, тем более антизападно они ориентированы. Даже если Евросоюз втянет Сербию, это будет насилием против воли народа. Ситуация упущена. Они в момент триумфа думали, что вечно могут держать другие страны в ожидании. Это на самом деле механизм колонизации. Сербия для Брюсселя ничем не отличается от Нигера или Габона, однако даже те уже начали освобождаться», - сказал Гайич.
По его мнению, действующие члены Евросоюза вовсе не хотят его расширения.
«Если бы это было сделано, как прописано, по их же собственным правилам, каждый член ЕС должен был согласиться с расширением. При этом для Голландии абсолютно неприемлемо вступление в ЕС Сербии и других балканских стран, для них мы бандиты и варвары, занимающиеся контрабандой наркотиков. Боррель, по сути, говорит, о насилии, как в отношении новых членов ЕС, так и действующих, которые не хотят расширения. Правила меняются на ходу. Эта новая инициатива - пример антидемократического и тоталитарного характера», - возмутился сербский политолог.
Гайич считает, что Боррель и экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон превратились в «роботов на службе геронтократии».
«Кто такая Кэтрин Эштон, кто такой Боррель, кто голосовал за них? Он ничем не отличаются от советских генсеков типа Черненко. Это бюрократические полуроботы, которые являются не харизматичными политиками, а говорящими машинами, проводящими политику даже не Вашингтона, а геронтократии Демократической партии США, которую олицетворяет Байден», - заключил собеседник НСН.
Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что действия НАТО в рамках конфликта на Украине «раздавили» экономику Евросоюза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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