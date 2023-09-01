Геронтократы и полуроботы: В Сербии сравнили расширение ЕС с колонизацией Африки

Евросоюз упустил время для вступления в него Сербии, при этом действующие члены ЕС на самом деле не хотят расширения, заявил в интервью НСН научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что необходимо готовиться к вступлению в ЕС десяти новых стран в период до 2030 года. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.