Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» разбили склад боеприпасов ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили склады боеприпасов, технику и скопление живой силы ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что артиллеристам удалось вычислить координаты целей на основании разведки, после чего нанести удар по этим объектам.

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По словам командира боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гаврик», 80% целей – это живая сила ВСУ, а также легкобронированная техника и реже опорные пункты. Он добавил, что служащим чаще всего приходится действовать ночью, а оборудование защищать станциями РЭБ и использованием антидроновых ружей.

Ранее в Харьковской области расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100», сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФОружиеСпецоперация

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