Рар: Обвинения Германии в адрес России – отголоски Холодной войны

Россия тайно запасается «запрещенными ракетами» для того, чтобы напасть на Европу и устроить там войны. Такое заявление было опубликовано в немецкой газете Die Welt со ссылкой на доклад бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, экс-зам генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, сообщает. В материале говорится о том, что в то время, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам. Уточняется, что для этих целей страна планирует использовать ядерное оружие. В публикации говрится, что ключевую роль в конфликте сыграет и Германия. Это обусловлено географическим положением ФРГ. По мнению источников, Россия планирует нанести неожиданный удар по Европе. Только в таком случае страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. Уточняется, что местами возможного начала атак с российской стороны могут стать Украина, Прибалтика, Черноморский регион и Польша.

По мнению немецкого политолога Александра Рара в материале, опубликованном в газете Die Welt, высказаны совершенно несправедливые обвинения в адрес Москвы. В беседе с НСН он отметил, что Запад вкладывает в вооружение гораздо больше государственных средств, чем Россия.

«Авторы то известные. Это люди, которые абсолютно прожжённые трансатлантисты. Они всегда стоят на той позиции, что Запад должен быть сильнее в военном плане, чем Россия. Поэтому эта статья просто служит тому, чтобы каким-то образом подавать сигналы, что ни в коем случае разоружаться не нужно, Запад должен сосредотачиваться на вооружениях, ни в коем случае не расслабляться, потому что от России можно ожидать всего ужасного. Это отклики Холодной войны. Вся эта одностороння критика в адрес России смотрится, конечно, странно, потому что все же читают газеты. Прочитали три дня тому назад, как Макрон объявил, что будет сейчас вооружать французскую армию в космосе. То есть идет на полную катушку милитаризация космоса. Не Россией, а именно Западом! Поэтому обвинения в адрес России в таком ракурсе звучат действительно несправедливыми или необъективными, потому что в то же самое время умалчивается то, что Запад тратит из своего бюджета гораздо больше денег на вооружение, чем сама Россия. Посмотрите на американский бюджет, посмотрите тот же немецкий бюджет, на бюджеты всех ведущих европейских стран, которые сейчас под нажимом Трампа вооружаются, укрепляют свои военные расходы», - заявил он.

Тем временем, политолог отметил, что воспринимать публикацию всерьез, а также ожидать каких-то негативных последствий в отношении между государствами не стоит.

«Ну, да, нет здесь движения за мир, как 30 лет назад. Такие статьи, как в Die Welt, не вызывают сразу критику со стороны левых или пацифистов. Но в то же самое время, я не думаю, что все это будет пользоваться политической поддержкой. Во всяком случае, пока в правительстве есть социал-демократическая партия, которая все-таки следует заветам политики мира. Поэтому, мне кажется, статья опубликована, но на нее внимания обращать не нужно», - заключил собеседник НСН.

Ранее представители фракции Свободной демократической партии Германии (СвДПГ) немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины. Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал о политическом контексте, связанном с заявлениями немецких парламентариев. Он отметил, что свободные демократы на выходных проводили годовой конгресс, на котором подвели итоги партийной деятельности и формировали новые цели работы.

