Немецкий политолог: Свободные демократы «пугают» Россию ради своего имиджа

Представители фракции Свободной демократической партии Германии (СвДПГ) немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины.

Для этого, пишет Bild, парламентарии предлагают привлечь миссию Организации объединенных наций или дополнительные силы гражданской полиции из ФРГ, способные вызвать «устрашающее воздействие».

Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал о политическом контексте, связанном с заявлениями немецких парламентариев. Он отметил, что свободные демократы на выходных проводили годовой конгресс, на котором подвели итоги партийной деятельности и формировали новые цели работы.

«Конечно, требовалось принятие новой политической программы. Без этого у партии не было бы перспективы на будущее. Ведь впереди много вопросов: ближайшие выборы в Европарламент , позднее – в Бундестаг, и партия должна сформировать себе новое лицо. В том числе во внешней политике. Поэтому во внешнеполитическую программу партии был вписан пункт, связанный с Россией. Если бы этого не произошло, избиратели бы странно восприняли это, потому что взаимоотношения с Россией – одна из проблем внешней политики Германии, эти вопросы на виду», - отметил эксперт.