Немецкий политолог: Свободные демократы «пугают» Россию ради своего имиджа
Немецкий политолог в интервью НСН рассказал, чем вызвано желание немецких депутатов устрашить Россию.
Представители фракции Свободной демократической партии Германии (СвДПГ) немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины.
Для этого, пишет Bild, парламентарии предлагают привлечь миссию Организации объединенных наций или дополнительные силы гражданской полиции из ФРГ, способные вызвать «устрашающее воздействие».
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал о политическом контексте, связанном с заявлениями немецких парламентариев. Он отметил, что свободные демократы на выходных проводили годовой конгресс, на котором подвели итоги партийной деятельности и формировали новые цели работы.
«Конечно, требовалось принятие новой политической программы. Без этого у партии не было бы перспективы на будущее. Ведь впереди много вопросов: ближайшие выборы в Европарламент , позднее – в Бундестаг, и партия должна сформировать себе новое лицо. В том числе во внешней политике. Поэтому во внешнеполитическую программу партии был вписан пункт, связанный с Россией. Если бы этого не произошло, избиратели бы странно восприняли это, потому что взаимоотношения с Россией – одна из проблем внешней политики Германии, эти вопросы на виду», - отметил эксперт.
«Странно писать в программе о необходимости давить на Россию, чтобы пришел мир на Украине»
Александр Рар назвал заявление СвДПГ «невнятным», однако подчеркнул, что оно отражает типичное мнение западных элит.
«Странно писать в программе о необходимости давить на Россию, чтобы пришел мир на Украине. Это типично западная точка зрения, связанная с тем, что в конфликте на Украине виновата Россия, которая является агрессором и захватила часть украинской территории, поэтому должна ее вернуть. Это часто бытующее мнение среди западных элит», - пояснил политолог.
Эксперт рассказал об авторах новой стратегии свободных демократов Германии, но усомнился в их серьезном влиянии на внешнюю политику страны.
«Идейный вдохновитель новой стратегии – граф Ламбсдорф из известной немецкой семьи, которая всегда играла заметную роль во внешней политике Германии, но не всегда пророссийскую. Свободные демократы не поддерживали восточных политиков, хотя в их рядах был Ганс-Дитрих Геншер, который имел весьма пророссийскую точку зрения и выступал за сотрудничество с Россией. У этой партии не более девяти процентов поддержки избирателей. Российская сторона может, конечно, принять к сведению позицию СвДПГ, но стоит иметь ввиду, что партия не является лидирующей , способной самостоятельно прийти к власти», - заявил Александр Рар.
Ранее Александр Рар рассказал НСН, почему большая часть немцев поддерживает политику сближения с Россией.
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