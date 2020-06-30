Рар: Дуда все равно не руководит Польшей
Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав почти 46 процентов голосов избирателей. Его главный оппонент Рафал Тшасковский занимает второе место, набрав почти 29 процентов голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.
Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что главным политиков Польши является не Дуда.
«Анджей Дуда даже если, по всей вероятности, будет переизбран президентом Польши, не будет играть главную скрипку в этой стране. Все известно, что самым сильным политиком за кулисами в Польше является Качиньский, который управляет этой страной и который также является идеологом польского консерватизма», – сказал он.
Кроме того, политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН не согласился с мнением Александра Лукашенко, который назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником у России.
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