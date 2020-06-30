Рар: Дуда все равно не руководит Польшей

Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав почти 46 процентов голосов избирателей. Его главный оппонент Рафал Тшасковский занимает второе место, набрав почти 29 процентов голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что главным политиков Польши является не Дуда.