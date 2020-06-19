Песков рассказал, в каком случае Польша станет угрозой для РФ

Как заявил Песков, если Польша предоставит свою территорию для военной инфраструктуры других стран, это может стать угрозой для РФ. При этом, по мнению Пескова, сама по себе Польша вряд ли представляет какую-либо угрозу России.

Песков привел в пример НАТО, отметив, что постепенный «дрейф» военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ, являются неприятным фактом. Пресс-секретарь президента добавил, что это вынуждает Россию принимать меры для обеспечения своей безопасности.

