Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии

Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 года санкции против высокопоставленных государственных чиновников и семи компаний Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Запретительные меры за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, касаются 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, а также компаний, которые «получают выгоды или поддерживают режим Лукашенко».

Санкции запрещают физлицам въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, бизнес-сообществу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юрлицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что, несмотря на санкции, «репрессии в Белоруссии не прекратились, и все арестованные остаются за решёткой». По его словам «требуется значительное время, чтобы они возымели эффект».

Первый пакет санкций против Минска был введён Евросоюзом 2 октября 2020 года, второй - 6 ноября, третий - 17 декабря. Ограничительные меры коснулись представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также белорусских компаний.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.