РАН: Мирного договора с Японией не будет. И не надо
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, возможно ли изменение позиции Токио по Южным Курилам после отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Японцев разгневала публикация газеты Hokkaido Shinbun об архивных документах российского Минобороны, которые ведомство опубликовало к 75-летию окончания Второй мировой войны. Часть из них посвящена высадке советского десанта на остров Шумшу, с которой началось присоединение Курильских островов к СССР.
Один из читателей в комментариях напомнил, что операция стартовала через несколько дней после того, как Япония приняла условия капитуляции. Другие заявили, что Токио должен требовать у России не четыре южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а все острова Курильской гряды.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, возможно ли изменение позиции Токио по Южным Курилам после отставки премьер-министра Синдзо Абэ.
«Изменение позиции Японии по Курилам после ухода Абэ невозможно. Так же, как оно невозможно после ухода любого другого премьер-министра. Сколько премьеров сменилось за послевоенный период, а японская позиция как была железобетонная, так и остается. Она заключается в том, что Советский Союз в конце Второй мировой войны ударил Японии в тыл, когда она истекала кровью, и силой захватил Курильские острова. В Японии существует такой термин, который имеет хождение в политических, политологических кругах, "вор на пожаре" - так повел себя Советский Союз. Когда Япония была объята пожаром, он туда влез и украл у нее мебель, то есть острова. И весь послевоенный период Советский Союз, а теперь Россия незаконно оккупирует эти острова. И должна вернуть рано или поздно, в той или иной степени. Это базовая, принципиальная японская позиция», - подчеркнул Кистанов.
Российская позиция, несмотря на всю риторику Владимира Путина о том, что надо искать компромисс, взаимоприемлемое решение, стремиться к ничьей в этом территориальном вопросе, в последнее время ужесточилась, добавил японист.
«Она сводится к тому, что Япония должна в полном объеме признать законность владения Россией южными Курилами по итогам Второй мировой войны. Без этого мы не представляем себе дальнейшие шаги в переговорах по мирному договору. Япония этого никогда не признает», - указал он.
По словам собеседника НСН, сейчас позиции очень сильно расходятся, они прямо противоположны.
«И это при том, что Путин и Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре договорились, что дальнейшие переговоры о мире будут вестись на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой записано, что СССР, идя навстречу пожеланиям японского народа, готов передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Это подавалось как чуть ли не прорывное решение в переговорах двух лидеров, которые встречались уже 27 раз.
Но в Японии Абэ раскритиковали, что он чуть ли не предает интересы страны, готовясь удовлетвориться двумя меньшими островами. В России тоже звучала критика. В итоге в "голубой" книге японской дипломатии за этот год вернули фразу, что суверенитет Японии распространяется на все четыре Северных острова, под которыми подразумеваются Южные Курилы. В книге за прошлый и позапрошлый годы эта фраза отсутствовала. Это было сделано по личному указанию Абэ, чтобы не раздражать российскую сторону, создать условия, чтобы Путин пошел на какие-то уступки. Этого не произошло.
А у нас еще приняли поправки к Конституции, одна из которых гласит, что отчуждение российских территорий и призывы к этому незаконны. Японцы это однозначно рассматривают как ужесточение позиции России и нежелание Путина идти на какие-либо уступки. Тем более, что и Дмитрий Медведев на встрече с молодежью на "Территории смыслов" заявил, что поправки к Конституции делают бессмысленными переговоры с японцами о территориях. Так что в ближайшем будущем решение территориальной проблемы не просматривается», - сказал Кистанов.
По его мнению, подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.
«Я считаю, что мы 75 лет без мирного договора обходились и еще 75 лет можем обходиться. Он ничего не решает. Это прикрытие для того, чтобы Япония получила обратно острова», - заключил эксперт.
Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.
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