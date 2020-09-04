РАН: Мирного договора с Японией не будет. И не надо

Российская позиция, несмотря на всю риторику Владимира Путина о том, что надо искать компромисс, взаимоприемлемое решение, стремиться к ничьей в этом территориальном вопросе, в последнее время ужесточилась, добавил японист.

«Она сводится к тому, что Япония должна в полном объеме признать законность владения Россией южными Курилами по итогам Второй мировой войны. Без этого мы не представляем себе дальнейшие шаги в переговорах по мирному договору. Япония этого никогда не признает», - указал он.

По словам собеседника НСН, сейчас позиции очень сильно расходятся, они прямо противоположны.

«И это при том, что Путин и Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре договорились, что дальнейшие переговоры о мире будут вестись на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой записано, что СССР, идя навстречу пожеланиям японского народа, готов передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Это подавалось как чуть ли не прорывное решение в переговорах двух лидеров, которые встречались уже 27 раз.

Но в Японии Абэ раскритиковали, что он чуть ли не предает интересы страны, готовясь удовлетвориться двумя меньшими островами. В России тоже звучала критика. В итоге в "голубой" книге японской дипломатии за этот год вернули фразу, что суверенитет Японии распространяется на все четыре Северных острова, под которыми подразумеваются Южные Курилы. В книге за прошлый и позапрошлый годы эта фраза отсутствовала. Это было сделано по личному указанию Абэ, чтобы не раздражать российскую сторону, создать условия, чтобы Путин пошел на какие-то уступки. Этого не произошло.

А у нас еще приняли поправки к Конституции, одна из которых гласит, что отчуждение российских территорий и призывы к этому незаконны. Японцы это однозначно рассматривают как ужесточение позиции России и нежелание Путина идти на какие-либо уступки. Тем более, что и Дмитрий Медведев на встрече с молодежью на "Территории смыслов" заявил, что поправки к Конституции делают бессмысленными переговоры с японцами о территориях. Так что в ближайшем будущем решение территориальной проблемы не просматривается», - сказал Кистанов.

По его мнению, подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.

«Я считаю, что мы 75 лет без мирного договора обходились и еще 75 лет можем обходиться. Он ничего не решает. Это прикрытие для того, чтобы Япония получила обратно острова», - заключил эксперт.

Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.

