Рамзан Кадыров рассказал, где закончит карьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему не интересна ни одна должность за пределами родной республики.

«Я хочу свою карьеру закончить у нас, в Чеченской Республике», - отметил политик, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

Он подчеркнул, что не договаривался о переводе на другую должность, и таких предложений ему не поступало.

Слухи о том, что Рамзан Кадыров может занять пост полпреда в Северо-Кавказском Федеральном округе, появились в мае 2019 года. Глава Чечни тогда опроверг эти утверждения. Впоследствии в одном из интервью он говорил, что не планирует покидать пост даже ради повышения и готов сделать это только по приказу президента РФ Владимира Путина.

