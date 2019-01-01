Кадыров опроверг своё скорое назначение вице-премьером правительства РФ

Рамзан Кадыров возмутился на своей странице в Telegram-канале сегодняшними сообщениями о его предстоящем карьерном росте.

«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение… Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», - написал глава Чечни.

Кадыров заверил общественность, что у него уже есть «высочайшие» должности: «Я раб аллаха и слуга своего народа!».

Как пишет РИА ФАН, сегодня на различных интернет-ресурсах появились сообщения о якобы готовящейся отставке нынешнего полпреда СКФО Александра Матовникова. На его место, согласно соощениям, намерены назначить Кадырова.