Кадыров опроверг своё скорое назначение вице-премьером правительства РФ
Рамзан Кадыров возмутился на своей странице в Telegram-канале сегодняшними сообщениями о его предстоящем карьерном росте.
«Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение… Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», - написал глава Чечни.
Кадыров заверил общественность, что у него уже есть «высочайшие» должности: «Я раб аллаха и слуга своего народа!».
Как пишет РИА ФАН, сегодня на различных интернет-ресурсах появились сообщения о якобы готовящейся отставке нынешнего полпреда СКФО Александра Матовникова. На его место, согласно соощениям, намерены назначить Кадырова.
Ранее чеченский министр прокомментировал НСН американские санкции в отношении спецотряда «Терек».
«Как мы убедились, о его существовании знают даже в Соединенных Штатах Америки. Можете себе представить, каким образом наши ребята способны выполнять задания Родины, если США решили «отметить» их всех до одного вместе с командиром. Они знают, что с такими подразделениями Россия может очень многое», - пояснил министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кадыров опроверг своё скорое назначение вице-премьером правительства РФ
- Рука Кремля, киты и храм в Телеграм-каналах
- Милонов предложил проверить выпускников на наркотики с помощью собак
- Телефонные разговоры Скрипаля с родственниками переданы в СК
- Назван виновный в ДТП в российскими туристами в Италии