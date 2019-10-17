Кадыров прокомментировал переход на другую работу

Соответствующее заявление он сделал во время интервью телеканалу RT Arabic. При этом Кадыров подчеркнул, что готов поменять работу только по приказу президента России Владимир Путин.

Глава республики добавил, что мечтает завершить карьеру, закончив дело своего отца Ахмата Кадырова и Путина – обеспечить благополучие населения.

Также в ходе интервью Кадыров заявил, что России и арабскому миру необходимо дружить, сообщает RT.

