Рамзан Кадыров обвинил Сталина в предательстве

«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», - заявил Кадыров, вспоминая депортацию чеченцев во время Великой Отечественной войны.

Он добавил, что в те времена не было руководителя, «который был бы способен взять на себя ответственность за свой народ и республику», однако сейчас, по словам чеченского лидера, все иначе.

Ранее Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

