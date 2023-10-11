Рамзан Кадыров обвинил Сталина в предательстве

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Иосифа Сталина в предательстве. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в честь 205-летия Грозного.

«Дресс-код для депутатов»: В Госдуме сравнили образ Вассермана со Сталиным
«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», - заявил Кадыров, вспоминая депортацию чеченцев во время Великой Отечественной войны.

Он добавил, что в те времена не было руководителя, «который был бы способен взять на себя ответственность за свой народ и республику», однако сейчас, по словам чеченского лидера, все иначе.

Ранее Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Чеченская РеспубликаИосиф СталинРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры