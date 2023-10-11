Рамзан Кадыров обвинил Сталина в предательстве
11 октября 202317:46
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Иосифа Сталина в предательстве. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии в честь 205-летия Грозного.
«Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», - заявил Кадыров, вспоминая депортацию чеченцев во время Великой Отечественной войны.
Он добавил, что в те времена не было руководителя, «который был бы способен взять на себя ответственность за свой народ и республику», однако сейчас, по словам чеченского лидера, все иначе.
Ранее Рамзан Кадыров поддержал Палестину в конфликте с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru